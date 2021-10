Le roi Mohammed VI félicite le nouveau président de la 2ème Chambre

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Naam Miyara suite à son élection à la tête de la Chambre des conseillers.

Dans ce message, le Roi exprime à M. Miyara Ses sincères félicitations pour la confiance placée en sa personne par les composantes de la deuxième Chambre du Parlement.

Le Souverain se dit convaincu que M. Miyara, de par son militantisme, son sens élevé de responsabilité, son patriotisme sincère, son loyalisme et son attachement fidèle aux constantes et aux sacralités de la nation, ne ménagera aucun effort pour mener à bien ses missions et œuvrer, avec l’ensemble des membres de la Chambre des conseillers, à consolider la place distinguée de la Chambre dans l’édifice institutionnel national, en tirant vers le haut son rendement en termes de législation et de contrôle et en continuant à conforter son rôle en matière de diplomatie parallèle, en synergie et en harmonie avec la Chambre des représentants, au service de l’intérêt général et pour la défense des causes justes de la Nation.

A cette occasion, le Roi salue le travail sincère et sérieux accompli par M. Abdelhakim Benchamach, prédécesseur de M. Miyara, implorant le Très-Haut d’accorder plein succès au président et aux membres de la deuxième Chambre, pour le bien du pays et des citoyens.

OE