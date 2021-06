Le roi Mohammed VI félicite le nouveau Premier ministre israélien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Naftali Bennett, à l’occasion de son élection au poste de Premier ministre de l’Etat d’Israël.

Dans ce message, le Souverain exprime à Bennett ses chaleureuses félicitations pour son élection au poste de Premier ministre de l’État d’Israël et ses meilleurs vœux de succès dans ses hautes fonctions.

Le roi Mohammed VI a saisi cette occasion pour faire part à Bennett de la détermination du Royaume du Maroc à poursuivre son rôle agissant et ses bons offices en faveur d’une paix juste et durable au Moyen-Orient, à même de garantir à l’ensemble des peuples de la région de vivre côte à côte dans la paix, la stabilité et la concordance.

KL