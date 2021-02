Le roi Mohammed VI félicite la nouvelle directrice générale de l’OMC

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Ngozi Okonjo-Iweala, à l’occasion de sa nomination au poste de directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations à Mme Okonjo-Iweala pour la confiance placée en elle par les pays membres de l’Organisation, en reconnaissance de ses compétences managériales et de son professionnalisme élevé dont elle a fait montre au niveau des différentes hautes fonctions qui lui ont été confiées, que ce soit au sein de la République fédérale sœur du Nigeria ou à l’international.

Le Roi fait part aussi à Mme Okonjo-Iweala de Ses sincères vœux de plein succès et de réussite dans la conduite de cette importante organisation mondiale, Se disant convaincu qu’elle sera en mesure de donner une forte impulsion aux actions de l’OMC et de contribuer à la réalisation de ses objectifs, grâce à son expertise et sa compétence professionnelle reconnues.

Dans ce contexte, le Souverain assure la nouvelle directrice générale de l’OMC de l’appui continu du Royaume du Maroc aux divers programmes et initiatives constructifs lancés par l’organisation afin de parvenir à un développement global et durable dans le monde en général, et en Afrique en particulier, notamment durant cette conjoncture difficile engendrée par la propagation de la pandémie de covid-19.

M.S. (avec MAP)