Le roi Mohammed VI félicite Abd Rabou Mansour Hadi

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Yémen, Abd Rabou Mansour Hadi, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs voeux de santé et de quiétude au président Hadi et de davantage de progrès, de prospérité, de paix, de sécurité et de stabilité au peuple yéménite frère.

Partant des liens solides de fraternité unissant les peuples marocain et yéménite, le roi réitère Sa détermination à continuer à oeuvrer de concert avec M. Hadi pour renforcer les relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante existant entre les deux pays.

Le Souverain réitère aussi l’entière solidarité du Royaume du Maroc avec la République du Yémen soeur et son soutien à tous les efforts déployés pour parvenir à une solution politique préservant l’intégrité territoriale du Yémen et pour réaliser le développement global auquel aspire le peuple yéménite.