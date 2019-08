Le roi Mohammed VI et ses enfants en vacances à Tanger

Le roi Mohammed VI est toujours en villégiature au Nord du Maroc, avec le prince héritier Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija. Le souverain et ses enfants se sont installés à la résidence royale du côté des Grottes d’Hercule, située à une dizaine de kilomètres de la capitale du Détroit.

Le roi Mohammed VI a ainsi été aperçu en train de pratiquer son sport favori, le jet-Ski, comme il a été vu à bord de son yacht entre le Détroit de Gibraltar et l’Océan Atlantique, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

La même source ajoute que le souverain, accompagné du prince Moulay El Hassan, s’est rendu en voiture à la résidence royale de Jbel Lekbir, en passant par plusieurs avenues du centre-ville de Tanger.

Le prince héritier s’est ensuite rendu dans un restaurant, spécialiste de hamburgers, que vient d’ouvrir le “Gladiateur marocain”, Abu Bakr Azaitar.

Ben Brahim