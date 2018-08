Le roi Mohammed VI est arrivé à Fès

Le roi Mohammed VI est arrivé, ce vendredi après-midi, à Fès. Le Souverain devrait y inaugurer plusieurs projets à caractère socio-économique, apprend-on de sources bien informées.

Et d’ajouter que cette visite surprise devrait également conduire au limogeage de plusieurs responsables locaux à cause de dysfonctionnements constatés dans plusieurs projets inaugurés par le roi ces dernières années.

Rappelons que le roi Mohammed VI a nommé, ce vendredi au Palais Royal à Rabat, de nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l’Administration territoriale et de l’Administration centrale, ainsi que le gouverneur, directeur du Fonds d’Equipement communal (FEC) et le gouverneur, directeur de l’Agence Urbaine de Casablanca (AUC).

Le Souverain a également reçu plusieurs ambassadeurs étrangers, venus lui présenter leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.

S.L.