Le roi Mohammed VI en visite au nord du Royaume ?

Les autorités de Tétouan sont sur le qui-vive après certaines informations selon lesquelles le roi Mohammed VI devrait y effectuer une visite prochainement.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, le Souverain devrait présider une veillée religieuse à la mosquée Sidi Talha en commémoration de Laylat Al Qadr. Le roi avait lancé les travaux de cette mosquée il y a un an et devrait l’inaugurer à l’occasion de la Nuit du destin.

D’après la même source, le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima Mohamed Mhidia a effectué une visite à ladite mosquée en compagnie de plusieurs responsables afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux avant la visite royale.

Et d’ajouter que les autorités mènent une course contre la montre pour installer les drapeaux et les photos du Souverain dans les plus grandes avenues de la ville.

Rappelons que le roi Mohammed VI, actuellement à Casablanca, a procédé, lundi à l’arrondissement Sidi Moumen, à l’inauguration d’un Centre médical de proximité – Fondation Mohammed V pour la Solidarité, réalisé pour un investissement global de 60 millions de dirhams.

N.M.