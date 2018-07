Le roi Mohammed VI écrit au président du Pérou

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Pérou, Martin Vizcarra, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Vizcarra et de davantage de progrès et de prospérité au peuple péruvien ami.

Le roi saisit cette occasion pour se féliciter des liens de coopération fructueuse existant entre le Maroc et le Pérou, réaffirmant sa détermination à continuer d’œuvrer de concert avec Vizcarra, en vue de consolider la coopération bilatérale sur tous les plans, notamment économique et commercial, au service des intérêts communs des deux peuples amis, et de contribuer à la consécration des valeurs de la solidarité Sud-Sud.