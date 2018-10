Le roi Mohammed VI donne une mission à Abu Azaitar

Selon l’hebdomadaire Al Ayam, qui rapporte l’information, Abu Azaitar se rend régulièrement à ce Palais pour suivre de près les travaux de rénovation et s’enquérir de l’état d’avancement. Et d’ajouter que le champion visite fréquemment le Palais Maréchal, également à Tanger, qui fait partie des lieux préférés du Souverain.

