Le roi Mohammed VI donne de nouvelles instructions aux FAR

Sur hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces armées Royales, le service de santé des FAR va déployer deux hôpitaux de campagne, l’un à Ouaouiziret (province d’Azilal) et le second à Anfgou (province de Midelt), a indiqué ce jeudi 22 novembre l’Etat-Major général des FAR.

Ces hôpitaux seront déployés à l’effet de venir en aide aux populations de ces régions face aux rigueurs de l’hiver, a précisé l’Etat-Major général des FAR dans un communiqué.

Les opérations de déploiement de ces hôpitaux de campagne débuteront dès le vendredi 23 novembre, a souligné la même source.

Les hôpitaux de campagne des Forces Armées Royales ont de tout temps fait la preuve de leur efficacité, tant sur le territoire national que lors des opérations à l’extérieur du Royaume.

S.L. avec MAP