Le roi Mohammed VI attendu à Tanger

Le roi Mohammed VI va se rendre ce jeudi à Tanger. Selon une source de Le Site info, le Souverain compte lancer plusieurs projets socio-économiques dans la ville du Détroit, dont le port Tanger Med 2.

On apprend d’ailleurs que les autorités de la ville sont sur le qui-vive depuis mercredi 26 juin et mènent une course contre la montre pour assurer le bon déroulement de la visite royale. Les principales avenues ont ainsi été embellies et les campagnes de nettoyage des rues ont été lancées.

Rappelons que le roi Mohammed VI, depuis plusieurs années, met le cap vers le nord du Maroc pour y passer une partie de ses vacances, n’hésitant pas à profiter des belles plages de la région. Il profite également de son congé pour pratiquer ses activités sportives préférées comme le jet ski.

R.T.