Le roi Mohammed VI attendu à Casablanca

Le roi Mohammed VI devrait prochainement effectuer une visite à Casablanca. Selon une source de Le Site info, le Souverain se rendra à la ville blanche dans le cadre des visites d’inspection qu’il compte effectuer dans plusieurs villes du Royaume, dont Fès.

Les autorités, ajoute notre source, sont sur le qui-vive et les grandes avenues de Casablanca ont été ornées de drapeaux en prévision de cette éventuelle visite royale dont la date n’a pas encore été dévoilée. Plusieurs ruelles ont également été relookées et les trottoirs peints.

Rappelons que la dernière visite du roi Mohammed VI à Casablanca remonte à janvier dernier.

Par ailleurs, le roi Abdallah de Jordanie, effectuera les 27 et 28 mars courant, une “visite d’amitié et de travail au Maroc” à l’invitation du roi Mohammed VI, a annoncé le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

Une visite qui “illustre la profondeur des relations de fraternité, de coopération et de solidarité unissant les deux peuples frères, à la faveur de la volonté commune des deux Souverains”.

