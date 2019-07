Le roi Mohammed VI attendu à Al Hoceïma

Après quelques jours de villégiature dans plusieurs villes du Nord, le roi Mohammed VI s’apprête à effectuer, très prochainement, une visite à Al Hoceïma.

Celle-ci connaît la mise en place d’un important dispositif sécuritaire, depuis le début de la semaine en cours, en prévision de la visite royale.

D’après une source fiable de Le Site Info, des éléments sécuritaires sont venus en renfort, d’autres villes du Royaume, à Al Hoceïma pour assurer les déplacements du Souverain dans la région.

Rappelons par ailleurs que le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie avait diffusé un communiqué au sujet des festivités du 20e anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI, annonçant qu’elles se dérouleront “selon les coutumes et les traditions habituelles, et ce à l’instar des années précédentes”.

“Ainsi, les différentes institutions, instances et personnalités nationales sont appelées à commémorer cette heureuse occasion de manière normale, sans célébrations supplémentaires ou spéciales”, indiquait le communiqué.

L.A.