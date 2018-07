Le roi Mohammed VI annoncé à Al Hoceima

Actuellement en vacances dans la région du nord, le roi Mohammed VI était attendu à Al Hoceima cette semaine.

Selon une source de Le Site info, le Souverain est arrivé lundi 23 juillet à Mdiq pour poursuivre son séjour et doit se rendre à Al Hoceima pour y passer quelques jours. Une visite officielle devrait être annoncée par la même occasion, au grand bonheur des habitants qui n’ont plus accueilli le roi depuis 2013.

Mekki Elhannoudi, président de la commune Louta, à Al Hoceima, a également confirmé l’information. Selon des habitants de la région, le roi serait même déjà arrivé à Al Hoceima.

Rappelons que le roi Mohammed VI comptait se rendre en août 2017 dans la région d’Al Hoceima, sauf que la visite n’a finalement pas eu lieu pour des raisons de calendrier. Si elle est officiellement confirmée, la visite du Souverain à Al Hoceima, arrive presque un mois après le jugement des détenus du Hirak.

À Tanger et Tétouan, les éléments de la DGSN et de la gendarmerie royale sont sur le qui-vive depuis quelques jours, répartis sur toutes les rues et avenues, au grand bonheur des habitants désormais habitués à ce genre d’ambiance en été.

S.L.