Le roi Mohammed VI adresse un ordre du jour aux FAR

A l’occasion du 63ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), le roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major général des FAR, a adressé, mardi, un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe.

En voici la traduction :

“Louange à Dieu.

Paix et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

En ce mois béni, mois de jeûne et de pardon, l’ensemble des Marocains célèbrent un événement national glorieux qui constitue une étape phare et mémorable dans l’histoire du Maroc moderne, il s’agit de la création des Forces Armées Royales, dont nous célébrons aujourd’hui le 63ème anniversaire.

Nous saisissons cette occasion, chère et renouvelée, pour vous exprimer, membres de notre solide armée, toutes composantes confondues, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie royale, la haute sollicitude de Votre Chef suprême, tout en se félicitant de ce que vous avez réalisé lors de l’année précédente en actions louables au service de la défense de la Patrie, de son intégrité territoriale et de ses constantes suprêmes.

Si Nous sommes animés aujourd’hui de sentiments de fierté et de considération quant à la place honorable et la bonne réputation dont jouissent Nos Forces armées royales parmi les armées du monde, tout le mérite en cela revient essentiellement à la sagesse de Notre Grand-père, le Roi combattant Mohammed V et Son compagnon de lutte, Notre vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes, qui ont eu l’honneur de construire et de bâtir cette institution authentique, ayant pour fondements l’attachement aux constantes et aux valeurs suprêmes de la Patrie et comme but la défense du Maroc et la préservation de son territoire, de son indépendance et de son unité.

Le Tout-Puissant Nous a gratifié en Nous guidant, tout au long des vingt dernières années, à emboîter le pas à ces deux grands Souverains afin de poursuivre la gestion des affaires de Nos Forces Armées Royales selon une vision globale, fondée sur la préparation d’une armée professionnelle ouverte sur son environnement continental et international, tout en privilégiant modernité et progrès et en s’intéressant au développement de ses connaissances militaires et scientifiques sur des bases précises, une méthodologie de planification claire et une mise en pratique efficiente sur le terrain.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

Vous appartenez à une patrie séculaire, dont vous devez être fiers de son histoire et de ses gloires, et à un peuple fidèle et uni attaché à son Roi et à sa Patrie. Pour consacrer ce sentiment partagé, Nous avons décidé de rétablir le service militaire afin de permettre aux jeunes marocains, de sexes masculin et féminin, d’accomplir leur devoir national, de s’inspirer des valeurs de l’institution militaire et d’étudier, bénéficier, travailler, produire, d’être utiles et de contribuer à la renaissance de leur pays et de leur société, tout en étant fiers de leur appartenance et de leur marocanité et en préservant l’authenticité et les constances de leur Nation.

Partant de ce constat, Nous avons confié aux cadres de Nos Forces armées royales la mission de superviser les appelés au service militaire dans sa nouvelle version, selon des programmes d’enseignement étudiés et diversifiés englobant des domaines et des spécialités multiples visant à diversifier les connaissances et affiner les compétences des jeunes marocains en harmonie avec nos valeurs nationales constantes et les principes du vrai soldat.

Nous sommes convaincus que nos jeunes tireront profit de cette adhésion, qui va leur garantir une qualification militaire exemplaire, basée sur l’esprit de responsabilité et d’autonomie et d’appartenance à la patrie, outre les expertises techniques et professionnelles en adéquation avec leurs potentialités et leurs ambitions, ce qui va renforcer leurs capacités propres à contribuer de manière créative à générer des opportunités d’emploi.

Ce qu’ils vont acquérir en termes de valeurs de travail et de discipline et ce dont ils vont bénéficier en termes d’encadrement sur le plan éthique, psychologique et moral vont contribuer à accompagner cet élan de progrès, de réalisations et de développement que Nous souhaitons pour Nos jeunes, dont les fruits escomptés seront récoltés par notre pays grâce à ce que les promotions successives vont acquérir en compétences professionnelles et en expériences de vie sans précédent.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

Les missions et les responsabilités confiées à Nos Forces armées royales ne se limitent plus à des domaines de compétence purement militaire, mais sont devenues plus diversifiées à dimensions sécuritaire, humaine, sociale et éducative, nécessitant une adaptation avec les différentes nouveautés, ce qui exige la formation et la qualification continues, ainsi que la mobilisation permanente pour faire face à tous les défis avec sagesse et professionnalisme, c’est d’ailleurs ce que Nous avons ressenti lors de vos diverses interventions sur le terrain, preuve de votre bonne formation et bon entrainement, de la qualité de vos compétences humaines et de votre disposition à accomplir vos nobles missions.

Nous saluons également vos efforts continus dans le domaine humanitaire solidaire en matière de gestion des catastrophes naturelles, notamment les feux de forêts et les inondations, ou encore vos interventions médicales et sociales pour contribuer à alléger les souffrances, à fournir de l’assistance et du soutien et à l’octroi d’aides dans les zones marquées par des conditions climatiques rudes, à travers la mise en place d’hôpitaux militaires de campagne, qui mettent à la disposition des personnes affectées dans de nombreuses régions de notre Royaume chérifien, l’ensemble des compétences et spécialités.

Nous ne manquons pas de rendre hommage aux troupes de nos Forces armées royales, déployées aux frontières de notre cher Sahara et dans les zones frontalières, et qui veillent nuit et jour au contrôle des frontières, mobilisées en toutes circonstances pour défendre l’unité de la Nation et préserver sa sécurité et sa stabilité. Nous citons particulièrement les membres de nos contingents déployés dans les Républiques Démocratique du Congo et centrafricaine, renforcés par la présence distinguée de la femme marocaine, qui exprimé jour après jour ses compétences sur le terrain et sa capacité à accomplir des missions difficiles, jusqu’alors réservées exclusivement aux hommes.

Dans ce sens, Nous notons la participation des Forces armées royales dans la préparation et la formation des éléments de ces contingents, conformément aux nouvelles normes de l’Organisation des Nations-Unies. Nous avons toujours exprimé à son Secrétaire général, notre engagement de principe de participer à leur mise en œuvre et leur application, afin de concrétiser les grands objectifs de l’ONU dans la préservation de la sécurité et de la paix internationales.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

Notre ambition aujourd’hui est que Nos forces armées royales continuent constamment à aller de l’avant, ce qui Nous pousse à Nous intéresser à la formation militaire et à en faire une locomotive de développement de vos capacités et de renforcement de votre potentiel, tout en veillant à développer la coopération militaire avec notre environnement africain et au niveau international, pour échanger les expériences et les expertises, et à organiser des manœuvres conjointement avec de nombreuses armées des pays amis, afin d’assimiler les nouvelles méthodes et techniques et d’accompagner l’évolution rapide des domaines de la sécurité et de la défense.

En vue d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer les compétences nécessaires pour compléter les acquis réalisés conformément aux plans et programmes dont nous avons ordonné l’exécution, Nous avons donné Nos Hautes instructions aux services de l’État-Major général pour mettre en œuvre les programmes de recherche scientifique, technique et d’ingénierie et œuvrer à les renforcer et les développer dans tous les domaines militaires et sécuritaires; et ce à travers la conclusion de partenariats et de conventions avec les instituts nationaux supérieurs, dans les domaines de la recherche scientifique appliquée, en vue de développer les compétences propres à l’Armée royale marocaine.

Dans le même cadre, Nous avons donné Nos Hautes instructions pour actualiser les méthodes de formation militaire dans ses différents niveaux, les rendre plus harmonieuses et complémentaires, unifier les programmes et manuels scolaires militaires et pour mettre en place des mécanismes communs de travail, permettant de profiter mutuellement des formations disponibles dans les différentes écoles et différents instituts nationaux. Ce programme comprend aussi le développement des Forces armées royales et la modernisation de leurs capacités militaires et de défense et l’amélioration de leur disposition au combat pour les différentes armes pour faire face aux menaces et dangers actuels et futurs, y compris les menaces terroristes, électroniques et cybernétiques.

En concrétisation de la Haute sollicitude dont Notre Majesté ne cesse d’entourer la promotion des conditions sociales de la famille de Nos forces armées royales, Nous avons donné Nos Hautes instructions pour préserver vos acquis matériels, améliorer les conditions de votre travail quotidien et pour mettre à votre disposition tous les moyens nécessaires pour remonter votre moral, afin que vous restiez toujours, sous Notre sage conduite, garant de la paix et de la sécurité de la patrie et un bouclier solide pour la protection de son intégrité, de sa souveraineté et de ses institutions.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

En pareilles occasions mémorables, Nous nous remémorons avec respect et considération la mémoire des deux Leaders défunts, Notre Grand-Père Sa Majesté le Roi Mohammed V, Père de la Nation et fondateur des Forces Armées Royales, et Notre vénéré Père Sa Majesté le Roi Hassan II, unificateur du Maroc moderne, implorant le Tout-Puissant de les rétribuer amplement pour la Patrie et les accueillir en sa sainte miséricorde avec les Prophètes, les saints, les martyrs et les vertueux, ce sont là d’excellents compagnons .

Nous prions également Dieu de répandre Sa miséricorde sur Nos martyrs bénis qui ont sacrifié leurs âmes pures dans la défense de la patrie, son unité et de sa dignité.

Puisse Dieu couronner de succès vos actions, vous assister et guider vos pas sur la voie de vos prédécesseurs au service de ce pays sûr, tout en préservant les constantes nationales et les valeurs suprêmes et en s’attachant à nos liens indéfectibles, fidèles au serment de la Marche Verte, disposés à dispenser aux générations montantes l’amour de la patrie et l’esprit du sacrifice attachés en cela à votre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi”.

(MAP).