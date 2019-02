Le roi Mohammed VI a-t-il refusé de recevoir un ministre saoudien?

C’est une information à prendre avec des pincettes. Selon les révélations du célèbre compte Twitter Moujtahid, détenu par un blogueur saoudien anonyme, le cabinet du ministre d’Etat aux Affaires étrangères d’Arabie Saoudite, Adel Al-Jubair, aurait sollicité le ministère marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, afin d’obtenir une entrevue “urgente” avec le roi Mohammed VI. Une demande qui aurait été rejetée par le Royaume.

L’information, qui reste difficilement “vérifiable”, a été rapportée par l’hebdomadaire marocain Al Ayam. Celui-ci précise que la divulgation de cette nouvelle intervient à un moment où les relations maroco-saoudiennes traversent un nouveau coup de froid.

Est-il besoin de rappeler que les relations entre les deux royaumes ne sont pas au beau fixe, ces derniers temps? Loin s’en faut pour plusieurs causes dont la plus récente est le reportage que la chaîne Al-Arabiya a consacré au Sahara et qui conteste la marocanité des provinces du sud.

À noter par ailleurs, qu’avec plus de 2 millions d’abonnés, le compte Twitter Moujtahid (@mujtahidd) est réputé pour divulguer des informations “confidentielles” sur les responsables et la famille royale saoudienne. Si certaines d’entre elles s’étaient révélées fausses, d’autres avaient été confirmées par la suite. C’est notamment le cas pour celles annonçant la mort du roi Abdallah Al Saoud (avant l’annonce officielle), ou encore la récente purge ayant visé des princes et de hauts dirigeants du Royaume wahhabite.

Soufiane Laraki