Le roi Mohammed VI a remis des Prix à Salé

Le roi Mohammed VI, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Assalam à Salé. Par la suite, le Souverain a procédé à la remise du Prix Mohammed VI aux lauréats du Programme national de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées dans sa catégorie “masculine” au titre de l’année 2017-2018.

Il s’agit de Ibrahim Houilat de la ville de Dakhla, de Younes Yaacoubi et Fouad Hilal de Fès, de Abdelhak El Karouani d’Essaouira et de Omar Drissi de Larache.

Rappelons que depuis quelques jours, le conseil municipal de la ville mène une course contre la montre. Les grandes avenues ont ainsi été investies par des éléments de la police, plusieurs ruelles ont été relookées, les trottoirs ont été peints et le quartier a été nettoyé, au grand bonheur des habitants de la ville.

Le Programme national de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées a été lancé conformément aux Hautes Instructions royales contenues dans le discours du Souverain à l’occasion du 47è anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple (20 août 2000), dans lequel le roi avait ordonné à ce que “les mosquées demeurent ouvertes pour dispenser des cours d’alphabétisation et d’éducation religieuse, civique et sanitaire, selon un programme bien élaboré”.

Depuis son lancement et jusqu’à 2018, ce programme a bénéficié à plus de 3 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent celles qui suivent le Programme sur la Chaîne Mohammed VI du Saint Coran et sur le site Web du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

