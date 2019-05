Le roi Mohammed VI a reçu un message du roi Salmane

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud exprime, au nom du peuple et du gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite ainsi qu’en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au roi, ainsi que de davantage de progrès et de prospérité au Royaume du Maroc et au peuple marocain frère.

A cette occasion, le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam implore le Très-Haut d’accorder ses bienfaits et sa bénédiction à l’ensemble des peuples de la Oumma islamique.

S.L. (avec MAP)