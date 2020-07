Le roi Mohammed VI a reçu un message du roi d’Espagne

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du roi Felipe VI d’Espagne, à l’occasion du 21ème anniversaire de la fête du Trône.

Dans ce message, le roi Felipe VI fait part de ses félicitations les plus affectueuses ainsi que celles du gouvernement et du peuple espagnols au roi.

« Avec l’amitié que nous avons toujours partagée et la profonde et fraternelle affection que je ressens envers vous, je vous réitère les meilleurs vœux de bien-être personnel pour Votre Majesté et pour Votre auguste famille, ainsi que mes meilleurs vœux de paix et de prospérité pour le cher peuple ami marocain », écrit le souverain espagnol.

S.L. (avec MAP)