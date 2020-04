Le roi Mohammed VI a reçu un message du président tunisien

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Tunisie, Kaïs Saïed, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président tunisien exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au roi et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

Le président Saïed implore le Tout-Puissant de “couronner de succès nos efforts communs pour consolider davantage les liens fraternels séculaires, renforcer les relations solides de coopération entre nos deux pays au service de nos deux peuples frères et réaliser leurs aspirations à davantage de synergie et d’intégration”.

Le président tunisien prie également le Très-Haut de renouveler pareille occasion dans les bienfaits et la bénédiction pour la Oumma arabe et islamique.

S.L. (avec MAP)