Le roi Mohammed VI a reçu un message du président chinois

Le roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping, à l’occasion de la Fête de la Jeunesse.

Dans ce message, le président Chinois exprime ses plus sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de prospérité à SM le Roi ainsi qu’au peuple marocain.

« Ces dernières années, la République Populaire de Chine et le Royaume du Maroc ne cessent de renforcer la confiance politique mutuelle, de promouvoir la coopération pragmatique dans divers domaines et d’intensifier les échanges humains et culturels », écrit le président chinois dans ce message.

« Depuis la pandémie du Covid-19, nos deux pays travaillent main dans la main, et coopèrent étroitement en matière de lutte contre cette pandémie », souligne le président Xi Jinping, ajoutant que cette coopération « a porté ses fruits ».

Le président chinois relève, à cette occasion, qu’il « accorde beaucoup d’importance au développement des relations entre la République Populaire de Chine et le Royaume du Maroc », faisant savoir sa disposition à coopérer avec le Souverain « pour promouvoir davantage les relations stratégiques » entre les deux pays, et contribuer ainsi au bien-être des deux peuples.

ELM