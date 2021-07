Le roi Mohammed VI a reçu un message de Poutine

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, à l’occasion de la Fête du trône.

Dans ce message, Poutine exprime ses sincères félicitations et ses souhaits de bonne santé et de succès au Souverain, ainsi que de bonheur et de prospérité au peuple marocain.

Le président russe se réjouit des relations amicales entre le Maroc et la Russie, se disant convaincu que « grâce à nos efforts conjoints, nous continuerons à développer la coopération bilatérale constructive » dans différents domaines, de façon à répondre aux intérêts des deux peuples et de consolider la sécurité et la stabilité en Afrique et au Proche-Orient.

S.L. (avec MAP)