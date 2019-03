Le roi Mohammed VI a reçu un appel du roi Salmane

Le roi Mohammed VI a reçu, mercredi 20 mars, un appel téléphonique du roi d’Arabie Saoudite Salmane Ben Abdelaziz, rapporte l’Agence de presse saoudienne SPA.

Au cours de cet entretien, les deux Souverains ont évoqué “la profondeur des liens de fraternité sincères et les relations excellentes basées sur la coopération fructueuse et la solidarité entre les deux Royaumes, ainsi que la détermination à consolider leurs relations dans les différents domaines”, indique la même source.

Le roi Mohammed VI et le roi Salmane ont également passé en revue l’évolution des événements régionaux et internationaux, poursuit la même source.

Le Serviteur des lieux Saints a exprimé au roi, ses très vives et sincères félicitations pour son pays et ses meilleurs vœux pour davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.

Faut-il voir dans ce message les prémices d’un réchauffement entre Rabat et Riyad?

Récemment, le chef de gouvernement Saaddedine El Othmani a reçu en audience le président du Conseil saoudien de la Choura (Assemblée consultative). A rappeler que les raisons des tensions entre le Maroc et certains pays du Golfe concernaient, entre autres affaires: le blocus imposé au Qatar, la guerre du Yémen, le refus du Maroc de recevoir MBS et le reportage de la chaîne Al-Arabiya, hostile à l’intégrité territoriale du Royaume.

Et sur Al Jazeera, Bourita avait affirmé que le Maroc a une relation “exceptionnelle et spéciale” avec l’Arabie saoudite. Il a ajouté que le Royaume sert d’intermédiaire pour aider les deux parties à trouver un terrain d’entente. Nasser Bourita a par ailleurs rappelé que “le roi Mohammed VI s’est déplacé sur place lors du début du conflit pour favoriser le dialogue entre les deux pays”, tout en affirmant que Rabat essaye toujours de rapprocher les points de vue afin de résoudre ces problèmes.

Concernant le fait que le Maroc n’a pas reçu le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane, lors de sa tournée, Bourita a été clair. “Les visites officielles, ça se prépare à l’avance conformément aux protocoles. Cela est tout a fait normal”. Avec ce message officiel du roi Salmane, Rabat et Riyad se rapproche un peu plus.

A.K..A.