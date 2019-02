Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et des princesses Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, a offert, ce lundi à la Résidence Royale à Salé, une cérémonie de thé en l’honneur du prince Harry, Duc de Sussex, et de son épouse Meghan Markle, Duchesse de Sussex, qui effectuent une visite dans le Royaume.

À cette occasion, le Duc de Sussex a remis au Souverain, un message écrit de la part de la reine Elisabeth II du Royaume Uni.

S.L. (avec MAP)