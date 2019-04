Le roi Mohammed VI a présidé une séance de travail à Rabat

Le roi Mohammed VI a présidé ce jeudi, au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à la problématique de l’Eau.

A cette occasion, le Souverain a mis l’accent sur la question de l’approvisionnement en eau dans les zones couvrant le Nord et Nord-Est du Royaume, et qui s’étendent d’Oujda à Tanger. Ainsi, ces régions voient leurs besoins en eau plus que doubler en été et actuellement toute l’année, du fait du développement du tourisme et de la dynamique remarquable générée par les importants projets industriels déjà installés ou projets et emplois créés par ces domaines.

Ces projets socio-économiques à l’image de l’écosystème de production automobile Renault ou encore du projet de Cité Tanger Tech Mohammed VI mené en partenariat avec des opérateurs Chinois, requièrent un renforcement de la capacité d’approvisionnement en eau.

Ces besoins seront satisfaits grâce à des schémas d’interconnexions et aux trois nouveaux grands barrages qui seront édifiés dans cette zone, dont celui de Bni Mansour qui aura une capacité de plus d’un Milliard de mètres cubes.

Par ailleurs, le roi Mohammed VI a donné ses hautes orientations au gouvernement à l’effet de finaliser le programme prioritaire national concernant l’eau et sa gestion, qui fera l’objet de réunions présidées par le Souverain et qui devra accorder un intérêt particulier à la sécurisation de l’approvisionnement des centres qui connaissent un manque chronique d’eau.

Cette réunion s’est déroulée en présence du Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, du Conseiller du roi, Fouad Ali El Himma, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, du ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, du ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah, du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, et du directeur de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, Abderrahim El Hafidi .

S.L. (avec MAP)