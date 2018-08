Le roi Mohammed VI a nommé de nouveaux walis et gouverneurs

Le roi Mohammed VI a nommé, ce vendredi au Palais Royal à Rabat, de nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l’Administration territoriale et de l’Administration centrale, ainsi que le gouverneur, directeur du Fonds d’Equipement communal (FEC) et le gouverneur, directeur de l’Agence Urbaine de Casablanca (AUC).

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK