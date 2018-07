Le roi Mohammed VI a inauguré une mosquée à Tanger

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a procédé, lundi à Tanger, à l’inauguration d’une mosquée. Le Souverain a baptisé la mosquée du nom de “SA la Princesse Lalla Abla”.

Faisant partie intégrante du programme intégré de reconversion de la zone portuaire de Tanger-ville, la nouvelle mosquée, dont la réalisation a nécessité des investissements de l’ordre de 26 millions de dirhams, se situe à l’aboutissement de l’avenue “Mohammed VI” et donne à la fois sur le nouveau port de pêche de Tanger, inauguré le 7 juin dernier par le roi, et sur la gare maritime du port de Tanger ville.

D’une capacité d’accueil intérieure de plus de 1.900 fidèles, la mosquée “SA La Princesse Lalla Abla”, édifiée sur un terrain de 5.712 m2, a été réalisée selon les normes architecturales marocaines authentiques.

Elle dispose ainsi de toutes les commodités nécessaires aux fidèles et aux préposés au culte, notamment deux salles de prière (hommes et femmes), des logements pour l’Imam et le Muezzin, des commerces et une esplanade de 2.720 m2.

La réalisation de cette nouvelle mosquée illustre une nouvelle fois l’attention particulière qu’accorde le Souverain aux affaires religieuses et Sa détermination permanente de doter le Royaume de mosquées alliant fonctionnalité et esthétique, pour que la communauté des croyants puisse exercer son culte dans de bonnes conditions.