Le roi Mohammed VI a envoyé un message à l’Emir du Koweït

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Emir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleures vœux de santé, de bonheur et de quiétude à l’Emir de l’Etat du Koweït et à son illustre famille et de davantage de progrès et de prospérité au peuple koweïtien frère.

Le roi Mohammed VI dit partager avec le Cheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah la joie de la célébration de cette fête nationale, se félicitant de la réalisation d’acquis importants au profit du peuple koweïtien dans différents domaines, sous la conduite de son Emir.

A cette occasion, le roi exprime sa fierté des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle unissant le Souverain au Cheikh et sa famille, ainsi que des relations privilégiées, basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante, existant entre les deux pays.

Le Souverain réitère aussi sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec l’Emir du Koweït pour renforcer davantage ces relations et les hisser à des niveaux supérieurs, au service des deux peuples frères.

S.L. (avec MAP)