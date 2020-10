Le roi Mohammed VI a écrit aux Souverains d’Espagne

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au roi Felipe VI d’Espagne et à la Reine Letizia, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, le Souverain exprime aux souverains espagnols, en son nom propre et au nom du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères de progrès et de prospérité au peuple espagnol.

A cette occasion, le roi se félicite du niveau des relations entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne, lesquelles puisent leur force des liens solides d’amitié qui “Nous unissent personnellement et unissent Nos deux familles royales”, et de l’intérêt constant qu’accordent les deux pays pour le renforcement de ces relations distinguées et les hisser à des niveaux avancés de partenariat et de coopération fructueuse, pour l’intérêt des deux peuples amis.

Le roi réitère, dans ce message, l’expression de ses chaleureuses félicitations et ses vœux à la famille royale espagnole de santé, de bonheur et de longue vie.

S.L. (avec MAP)