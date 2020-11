Le roi Mohammed VI a écrit au roi Salmane

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion du 6-ème anniversaire de l’allégeance.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations au roi Salmane Ibn Abdelaziz, implorant le Tout-Puissant d’accorder santé, quiétude et longue vie au serviteur des deux Lieux saints de l’Islam pour mener sous sa sage conduite son pays frère vers davantage de progrès et de prospérité.

Le roi saisit cette chère occasion pour réitérer sa fierté des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle unissant les deux Souverains et des relations basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante unissant les deux peuples frères, faisant part de la détermination commune de renforcer et développer ses relations dans l’intérêt des deux peuples.

S.L. (avec MAP)