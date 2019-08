Le roi Mohammed VI a écrit au président ivoirien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le roi exprime à Ouattara, au nom du peuple marocain et en son nom personnel, ses sincères félicitations et ses souhaits de progrès et prospérité pour le peuple ivoirien.

“A cette occasion, je tiens à vous réitérer l’expression de ma satisfaction des liens profonds de fraternité et d’amitié qui unissent nos deux peuples et vous assure de ma constante détermination à continuer à œuvrer, de concert avec votre Excellence, au renforcement du partenariat stratégique maroco-ivoirien dans le cadre d’une coopération interafricaine solide et pérenne, tant sur plan bilatéral que régional”, écrit le Souverain.

S.L. (avec MAP)