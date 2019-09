Le roi Mohammed VI a écrit au président du Chili

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Chili, Sebastian Piñera Echenique, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

Dans ce message, le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé et de bonheur au président Piñera Echenique, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple chilien.

Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer sa profonde satisfaction des relations d’amitié solides unissant le Royaume du Maroc et la République du Chili ainsi qu’à la coopération solide et fructueuse, basée sur la concertation permanente et le dialogue politique continue. Le roi réitère sa détermination à continuer d’œuvrer de concert avec le président Piñera Echenique en vue de consolider ces relations distinguées dans différents domaines en réponse aux aspirations des deux peuples amis, et de contribuer au renforcement de la coopération sud-sud.

S.L. (avec MAP)