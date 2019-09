Le roi Mohammed VI a écrit au président arménien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République d’Arménie, Armen Sarkissian à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le roi exprime ses sincères félicitations à Sarkissian souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple arménien.

Le Souverain saisit cette occasion pour saluer les relations d’amitié maroco-arménienne et la détermination des deux pays à les consolider en réponse aux aspirations des deux peuples pour plus de rapprochement et de coopération fructueuse.

S.L. (avec MAP)