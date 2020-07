Le roi Mohammed VI a écrit à Emmanuel Macron

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République française, Emmanuel Macron, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses sincères félicitations au président Macron et ses vœux de progrès et de prospérité pour le peuple français.

« Fondé sur des liens humains et culturels profonds, le partenariat d’exception entre le Maroc et la France ne cesse d’évoluer et de se développer comme en témoignent les efforts conjoints déployés par nos deux pays pour la réalisation de divers projets concrets et innovants « , se félicite le roi. A cette occasion, le Souverain salue l’excellence des liens unissant le Royaume du Maroc et la République française qui « se traduit également par une large convergence de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun », tout en réitérant son engagement « à poursuivre notre action pour relever les défis majeurs qui ont trait à l’espace euro-méditerranéen ».

S.L. (avec MAP)