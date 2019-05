Le roi Mohammed VI à Casablanca: les autorités sur le qui-vive

A l’occasion de la visite que le roi Mohammed VI effectue à la capitale économique, les autorités du Grand Casablanca procèdent à une mobilisation générale et sont sur le qui vive, depuis jeudi soir.

A rappeler qu’aujourd’hui, le souverain a accompli la prière du vendredi, à la Mosquée Hassan II et préside, par la suite, la causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, au Palais royal de Casablanca.

Selon des sources concordantes, des directives ont été données à tous les services sécuritaires pour parer à tout dérapage ou à une quelconque défaillance ou faute protocolaire, à l’instar d’une entrave au cortège royal d’une personne tentant d’approcher le souverain pour lui remettre une lettre de doléances.

Parmi les dispositions prises concernant cette mobilisation générale de tous les services sécuritaires concernés, on note le déploiement massif d’éléments de la Gendarmerie royale sur tous les ponts de l’autoroute Rabat-Casablanca.

De même qu’un déploiement similaire d’agents et de motards de la Sûreté nationale est constaté sur toutes les avenues casablancaises et les lieux où le roi Mohammed VI a l’habitude de se rendre. Les agents de circulation ont été aussi appelés à la rescousse pour décongestionner la circulation, sachant la fréquence des embouteillages propres à la capitale économique et gênant considérablement le trafic routier, un véritable casse-tête quotidien.

L.A.