Le roi Mohammed VI a adressé un message à l’émir du Koweït

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Emir de l’État du Koweït, cheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom et celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses meilleures vœux à l’Emir de l’État du Koweït et au peuple koweïtien frère, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour l’État du Koweït frère dans le bien-être et la prospérité, sous la conduite sage de cheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah.

A cette occasion, le roi se réjouit des liens distingués unissant les deux pays, réitérant aussi sa ferme détermination à œuvrer de concert avec l’Emir de l’État du Koweït pour renforcer et développer ces relations pour davantage de coopération, de complémentarité et de développement mutuel, en vue de répondre aux aspirations des deux peuples frères.

S.L. (avec MAP)