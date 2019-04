Le roi Mohammed VI a accompli la prière du vendredi avec Moulay El Hassan

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan à Rabat.

L’imam a mis l’accent sur la place centrale de l’eau comme “l’un des biens précieux que Dieu a accordé à ses créatures”.

Il a rappelé l’intérêt particulier que les regrettés Souverains, feu Mohammed V et feu Hassan II ont accordé à la construction des barrages, et l’ensemble des mesures et dispositions ayant accompagné cette politique dans le domaine agricole.

L’imam a souligné que le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a poursuivi cette sage politique en ordonnant la promulgation d’une nouvelle Loi sur l’eau en 2016, portant réorganisation du secteur, en vue de permettre au Maroc d’assurer ses ressources hydrauliques au profit des générations présentes et futures.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a procédé, mercredi au quartier Ryad à Rabat, à l’inauguration d’un Centre de radiologie et d’analyses médicales de la Sûreté Nationale. Il a également procédé au lancement des travaux de construction du nouveau siège de la Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN).

S.L.