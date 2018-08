Le roi Mohammed VI a accompli la prière de l’Aïd Al Adha (VIDEO)

Le Souverain a également reçu les vœux du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, du ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, des conseillers du Souverain, des membres du gouvernement, des Hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des directeurs des cabinets royaux, des beaux-frères du Souverain, des officiers supérieurs de l’état-major général des Forces Armées Royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.

L’Imam a conclu en implorant Le Tout Puissant de préserver le roi, Amir Al-Mouminine, de couronner de succès ses actions pour le bien de son peuple fidèle et de le combler en les personnes du prince Héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de la famille royale.

Il a, à cette occasion, mis en exergue les nobles valeurs, de sacrifice, de don de soi et de générosité auxquelles renvoie Aïd Al Adha, rappelant à ce propos l’histoire du prophète Sidna Ibrahim avec son fils Ismaïl, que la paix et le salut soient sur eux.

L’Imam a ensuite fait observer que le retour triomphal, après cette révolution, de Feu Mohammed V et de Feu Hassan II, compagnon de lutte du héros de l’indépendance, fut le point de départ du Grand Jihad dans lequel s’était engagé le Père de la Nation en vue de l’édification du Maroc moderne, notant que le roi Mohammed VI poursuit cette œuvre en veillant sans relâche au développement global du Royaume, pour le bien-être et le bonheur de son peuple.

Après la prière de l’Aïd, l’Imam a souligné dans son prêche les bienfaits incommensurables des dix premiers jours de Dou El-Hijja pour la Oumma islamique, notant que ces jours bénis coïncident cette année avec la célébration par le peuple marocain du 65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, une épopée grandiose dans l’histoire du Maroc qui illustre la forte symbiose entre le peuple et le glorieux Trône Alaouite.