Le roi d’Espagne est arrivé au Maroc

Le roi Don Felipe VI et la reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d’Espagne, sont arrivés, ce mercredi en fin d’après-midi à Rabat, pour une visite officielle au Maroc, à l’invitation du roi Mohammed VI.

A leur arrivée à l’aéroport Rabat-Salé, le roi Felipe VI et la reine Dona Letizia ont été accueillis par le Souverain, qui était accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et des princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum.

Le Souverain et ses hôtes ont, par la suite, passé en revue une haie d’honneur de la Garde Royale.

Le roi Felipe VI et la reine Doña Letizia ont ensuite été conviés à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes.

Après une pause au Salon Royal de l’aéroport, le cortège Royal s’est dirigé vers la Place de Mechouar du Palais Royal à Rabat où un accueil officiel sera réservé aux Souverains espagnols.

Les habitants des villes de Salé et de Rabat se sont massés tout au long de l’itinéraire emprunté par le cortège des deux Souverains pour exprimer leur joie pour cette visite. Les principales artères empruntées par le cortège royal ont été pavoisées de drapeaux marocains et espagnols.

S.L. (avec MAP)