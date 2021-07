Le roi des Belges a écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de Philippe, roi des Belges, à l’occasion de la fête du trône.

Dans ce message, le roi des Belges adresse au roi, en son nom et au nom de la reine, ses félicitations les plus chaleureuses et ses souhaits de bien-être et de santé au Souverain et à toute la famille Royale ainsi que ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité au peuple marocain.

Philippe saisit cette occasion pour réitérer au Souverain sa satisfaction de l’ancienne et profonde amitié qui unit depuis si longtemps les deux pays et les deux familles Royales, indiquant que « l’espoir de vaincre la pandémie, à laquelle nous sommes tous été confrontés, se dessine à l’horizon ».

S.L. (avec MAP)