Le réalisateur Mohamed Ismaïl hospitalisé d’urgence

Le réalisateur et scénariste marocain, Mohamed Ismaïl, a eu un souci de santé, suite auquel il a été hospitalisé d’urgence.

Une source a révélé à Le Site Info que le réalisateur marocain a été admis à l’hôpital Mohammed VI de M’diq.

Plusieurs acteurs marocains ont aussitôt réagi à cette nouvelle. « Mon père spirituel, mon cher ami et mon compagnon de carrière artistique, le scénariste et le grand réalisateur, Mohamed Ismail, est admis à l’hôpital après avoir été victime d’un malaise. Prompt rétablissement et longue vie. Priez pour lui s’il vous plait! », a commenté Farah El Fassi sur son compte Instagram. La jeune artiste a tenu à partager des photos d’elle avec le réalisateur.

De son côté, l’acteur Rafik Boubker a publié une photo du réalisateur avec le commentaire: « Prompt rétablissement, noble artiste. »

