Le ras-le bol et la riposte attendue des traiteurs et des prestateurs de l’évènementiel

L’allègement des mesures restrictives, décidé hier, par le gouvernement El Othmani, a laissé sur le banc de touche les propriétaires et gérants de salles de fêtes, ainsi que les traiteurs du Royaume.

Cette « omission » constitue un choc pour les concernés, suscite leur grogne et leur colère et les pénalise lourdement de ne pouvoir reprendre leurs activités pendant la prochaine saison estivale. Par conséquent, l’un des professionnels de ces deux secteurs a exprimé à Le Site info, son grand dépit et celui de ses collègues quant à la décision de l’Exécutif.

Fouad El Asmar a également assuré qu’il est prévu de réagir contre « cette injustice et cette partialité manifeste » en montant d’un cran les doléances des concernés. Et ce, avec la programmation d’une série d’actions afin que Les Marocains ne soient pas privés, pour la seconde année consécutive, des manifestations festives (fiançailles mariages, baptêmes, circoncisions…), organisées en particulier pendant l’été. Ceci, dans le cadre de l’état d’urgence compréhensible de de lutte contre la propagation du coronavirus, décrété par les autorités compétentes.

Pour rappel, le gouvernement El Othmani a, enfin, décidé jeudi 20 mai, un léger assouplissement des mesures restrictives, en repoussant le couvre-feu nocturne à 23 heures, à la satisfaction des citoyens, ainsi que des cafetiers et des restaurateurs, à partir de ce vendredi 21 mai.

Mais il n’en demeure pas moins que les traiteurs et les prestataires de l’évènementiel, eux, n’ont pas été autorités à reprendre du service, à leur grand désarroi!

A.Z.