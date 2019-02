Le ras-le-bol des chauffeurs de M’dina Bus (VIDEO)

En difficulté financière, les chauffeurs de M’dina Bus haussent le ton. Ils ont organisé, lundi matin, un sit-in devant le siège de la société afin de faire entendre leurs voix.

Ces derniers, en colère, dénoncent le retard de leurs salaires et la détérioration de leurs conditions de travail.

“Nous ne savons plus quoi faire face à cette misère. Ces employés qui manifestent n’ont pas reçu leurs dus depuis plus 2 deux mois. Il ne s’agit pas d’une grève. Pour le bien des Casaouis, nous n’allons pas perturber le réseau de transport mais on veut être payé”, ont-ils indiqué à Le Site Info.

K.B