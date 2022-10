Le rappeur « Lbenj » répond au rumeurs sur son divorce (PHOTOS)

Le rappeur marocain « Lbenj », de son vrai nom Zakaria Bennaji, vient de susciter une grande polémique sur la Toile, à l’annonce, dimanche dernier, de son divorce via son compte officiel Instagram.

Afin d’en savoir davantage sur cette information, Le Site info a contacté « Lbenj » par téléphone. Le rappeur a affirmé la véracité de sa séparation avec sa femme, tout en soulignant qu’il ne donnera pas plus de détails sur son divorce jusqu’à ce que toutes les mesures juridiques, à ce sujet, soient légalement effectives.

Cependant, concernant la création par sa femme d’un compte Instagram, au nom de leur fils, Mohamed Bennaji, dans lequel elle a affirmé leur divorce, tout en l’accusant d’infidélité conjugale, « Lbenj » a nié être au courant de tout cela. De même qu’il croit ferme que sa femme n’ait pu en arriver là, supposant qu’il s’agit sûrement d’un faux compte qui a été imputé à celle-ci.

Pour rappel, le rappeur avait fait allusion à sa décision de divorcer via une story , ave c le commentaire suivant: « Le Messager de Dieu, que la paix d’Allah et Ses bénédictions soient sur lui, a dit que le halal le plus détesté par Allah est le divorce ».

Zakaria Bennaji avait annoncé avoir convolé en justes noces, au mois d’octobre 2020, en publiant une photo le réunissant avec la mariée voilée, dont il a pris la précaution de cacher les traits du visage.

M.R.