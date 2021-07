Le rappeur D Law se livre à coeur ouvert (VIDEOS)

La scène rap et hip-hop au Maroc est en train de vivre une véritable révolution. De plus en plus prolifique en chansons comme en talents, le rap marocain s’impose aujourd’hui dans la tendance. Badr Hichami, alias D Law, l’une des stars montantes, s’est livré à Le Site info sur sa carrière et ses ambitions.

Le lien de D Law avec la musique ne date pas d’hier. Il a commencé sa carrière d’artiste en 2008, en tant que DJ, avant de devenir rappeur. Badr a notamment lancé, dernièrement, son défi « track f nhar » (un track par jour), qu’il a réussi en lançant trois nouveaux tubes en trois jours.

Son clip W.W. a par ailleurs été bien accueilli par le public.