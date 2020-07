Le rapatriement des Marocains de l’étranger se poursuit

L’opération de rapatriement des Marocains bloqués en Turquie s’est poursuivie, samedi, avec l’organisation de deux vols transportant 230 citoyens marocains et environ 70 ressortissants de Thaïlande, d’Indonésie, de Malaisie, des Philippines et d’Ukraine, dont le rapatriement a fait l’objet d’une coordination à Istanbul.

Ces deux vols s’inscrivent dans le cadre du programme de rapatriement des Marocains bloqués de Turquie pour cette semaine, et qui comprend neuf vols ayant permis le rapatriement de plus de 1300 Marocains suite à la décision du Royaume de fermer ses frontières pour endiguer la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Le consul général du Maroc à Istanbul, M’hamed Ifriquine, a indiqué que les services du consulat ont supervisé, la semaine dernière, l’opération de rapatriement de plus de 1500 citoyens, soulignant que la liste des bénéficiaires de cette opération humanitaire a été établie selon des critères précis, stricts et transparents et en coordination avec l’administration centrale.

Il a rappelé dans ce contexte que le consulat avait pris en charge les frais d’hébergement, dans des hôtels classés à Istanbul et Bursa pendant plus de trois mois, d’environ 3000 Marocains bloqués en Turquie.

Par ailleurs, le consulat général du Royaume à Istanbul a appelé les citoyens marocains qui ne disposent pas de passeport à contacter ses services afin de fixer une date pour identifier les personnes concernées et établir des passeports de passage leur permettant de regagner le Maroc.