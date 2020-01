Le Rallye Africa Eco perturbé par des séparatistes à Guergarat: ce que l’on sait

La 12ème édition du Rallye Africa Eco Race se tient actuellement au Maroc avec la participation de 688 personnes et 266 véhicules.

Ce lundi matin, plusieurs vidéos filmées à Guergarat ont circulé sur la Toile, montrant des éléments du front Polisario perturbant le rallye et empêchant les participants de poursuivre leur trajet.

A ce propos, une source diplomatique a confié à Le Site info que les participants ont pu traverser sans incident aucun la zone de Guergarat. «Aucun blocage n’a été signalé. Il s’agit uniquement d’actes perturbateurs isolés menés par des brigands à la solde d’Alger. Ces agissements n’ont eu aucun impact sur le bon déroulement de cette compétition. Ce qui constitue le premier échec des nouveaux responsables algériens», explique notre source.

Et d’ajouter : «A présent, les participants poursuivent leur course dans des conditions normales. Ils ont d’ailleurs exprimé leur satisfaction quant à la bonne organisation de cette édition».

Rappelons que le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a publié samedi un communiqué au sujet de la liberté de la circulation à Guergarat. Le responsable a ainsi exigé le “maintien de la circulation civile et commerciale régulière» dans la zone et appelé à l’abstention de toute action susceptible d’altérer le statu quo dans cette zone tampon, en allusion directe aux menaces et aux gesticulations du Polisario visant à entraver le passage du rallye “Africa Eco Race” entre le Maroc et la Mauritanie.

Guterres avait également souligné qu’il” est préoccupé par l’augmentation des tensions au Sahara alors que l’Africa Eco Race s’apprête à traverser Guergarat”. «Il est important de permettre le maintien de la circulation civile et commerciale régulière et de s’abstenir de toute action susceptible de modifier le statu quo de la zone tampon” de Guergarat. Tous les acteurs doivent faire preuve de la plus grande retenue et désamorcer les tensions», peut-on lire dans le document.

Le Chef de l’ONU a aussi réitéré “l’engagement des Nations-Unies à aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara conformément aux résolutions du Conseil de sécurité”.

N.M.