Le projet inauguré par Moulay Rachid ce lundi à Ifrane

Le prince Moulay Rachid a procédé, ce lundi à Ifrane, à l’inauguration du Michlifen Golf and Country Club, aménagé sur une superficie globale de 100 ha.

A son arrivée au “Michlifen Golf and Country Club”, Moulay Rachid a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de la jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, le secrétaire d’Etat chargé du développement rural et des eaux et forêts, président du conseil de la province d’Ifrane, Hammou Ouhelli et le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber.

Le prince a été également salué par le président du conseil régional, le gouverneur de la province d’Ifrane, le commandant de la place d’armes d’El Hajeb, le président de la commune Ben Smem, le président délégué et les membres de la fédération royale marocaine de golf, le directeur général et les cadres de l’Office national des chemins de fer.

Après avoir coupé le ruban inaugural, le prince Moulay Rachid a effectué une visite au club house du “Michlifen Golf and Country Club”. Ce club house comprend, entre autres, un Proshop, une bibliothèque et un restaurant.

Par la suite, Moulay Rachid a visité les autres composantes du club, dont l’académie de golf (Studios de putting, fitting et coaching), l’espace practice, le putting green d’entrainement et le trou signature au départ n°9.

Situé à 1.650 mètres d’altitude, entre montagnes et forêts de cèdres et de chênes verts, le Michlifen Golf & Country Club se déploie dans une nature préservée au cœur du Moyen Atlas, région connue pour le charme de son architecture de style alpin.

De 18 trous, le parcours a été dessiné par le champion international Jack Nicklaus à l’origine de golfs prestigieux dans le monde entier. Une première en Afrique du Nord.

La superficie globale du Resort (100 ha) comprend 77 ha de golf.