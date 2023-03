Le programme VIA sensibilise à la sécurité routière (VIDEO)

Déployé au Maroc depuis 2018 par la Fondation Sanady, le programme éducatif international VIA a pour objectif de renforcer l’éducation à une mobilité sûre pour tous les jeunes. Conçu par la Fondation d’entreprise TotalEnergies avec la Fondation Michelin, le programme VIA est déployé dans 40 pays auprès de 350.000 jeunes à ce jour.

Le programme éducatif VIA propose aux jeunes Marocains et à leurs éducateurs de réfléchir à leurs trajets quotidiens vers l’école, de prendre conscience des risques liés à la circulation et de formuler des recommandations pour améliorer la sécurité de leurs déplacements autour de l’école.

Avec pour objectif d’avoir 15.000 élèves bénéficiaires dans la région de Casablanca Settat, le développement du programme VIA au Maroc prend aujourd’hui une nouvelle dimension.

Mené en partenariat avec l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) et l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), VIA propose des ateliers de sensibilisation et d’engagement, destinés aux collégiens de la région, ainsi qu’un concours international d’affiches sur la sécurité des jeunes piétons sur le chemin de l’école (VIA Creative).

Porté par une centaine d’enseignants formés à l’animation de ces ateliers dédiés, VIA vient ainsi compléter le programme de soutien scolaire de la Fondation Sanady et dynamiser la vie scolaire.

Dispensé dans les locaux des écoles publiques, il s’inscrit dans le dispositif d’activités parascolaires promu par la Fondation en direction de ses 30.000 bénéficiaires.

Dans chaque collège, les jeunes créeront des affiches sur le thème de la sécurité des jeunes piétons sur le chemin de l’école et présenteront aux autres élèves leurs recommandations pour une mobilité plus sûre. La meilleure affiche de prévention choisie par chaque collège participera à la finale nationale VIA qui désignera le groupe de jeunes qui représentera le Maroc lors des finales internationales. Le programme s’achève fin octobre. Après la région de Casa-Settat, l’ambition est de pouvoir le déployer dans d’autres régions du Maroc à partir de la prochaine rentrée scolaire.