Le “professeur miracle” sera bientôt de retour

Il ne lâche pas l’affaire. Après que le ministère de l’Education a décidé de fermer son institut et ses annexes, le “professeur miracle” a fini par trouver un moyen pour marquer son retour.

Dans une déclaration à Le Site Info, El Mehdi Maniar a révélé qu’il préparait une surprise pour ses élèves. Cette fois, l’enseignant change son terrain de jeu. Pour faire son “show”, il a opté pour une émission.

Un rendez-vous hebdomadaire dans lequel il donnera des cours de soutien aux lycéens. Maniar a précisé que le premier épisode sera diffusé sur la radio Eco24, à partir de samedi prochain.

Rappelons que le “professeur miracle” avait fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à sa méthodologie inédite d’enseignement. Ses “conférences lives” étaient largement partagées sur la Toile. Il avait même offert une somme de 40.000 dirhams à un élève pour le récompenser de ses efforts et de son assiduité.

El Mehdi Maniar ne lésinait pas sur les moyens et n’hésitait pas à exhiber sa fortune sur ses pages. Le ministère de l’Éducation nationale avait décidé de fermer ses instituts de Rabat, Casablanca, El Jadida et Had Soualem après avoir découvert qu’ils ne disposent pas des autorisations requises délivrées par le département de tutelle.

K.B.